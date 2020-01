Cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte al mattino, in attenuazione nel corso della giornata. Temperature: minime comprese tra -2 gradi sul settore occidentale e 1 grado sulla fascia costiera, con possibili gelate nelle aree interne di pianura; massime in lieve aumento, attorno a 8 gradi. Venti: deboli occidentali. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)