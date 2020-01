Gli anni 80 rivivono a ‘Salto Nel Suono’ con la presentazione del libro “Ultimi analogici”

Salto Nel Suono riprende la programmazione in compagnia di Targi e la presentazione del suo libro “Ultimi analogici”, ovvero una divertente ed amara storia di ragazzi che si svolge tutta nel 1980: un anno che ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio di quella attuale.

Il 1980 è, in questo romanzo, un anno denso di avvenimenti. In questo libro lo vedremo scorrere rapido come un torrente a Modena nelle tragicomiche avventure di un gruppo di sedicenni ribelli alle prese con musica, scuola, sport, droga e le nascenti nuove tecnologie.

Tra Ustica e la Stazione di Bologna, tra Vasco ed Enzo Ferrari, il calcio e pallavolo, radio e tv private, una serie di avventure adolescenziali che strappano sorrisi amari da sfogliare insieme all’ultima generazione di ragazzi che vive la propria adolescenza in strada.