Aggiornamento sistemi di vendita: giovedì 23 gennaio la biglietteria di San Pietro in Casale rimarrà chiusa

Giovedì 23 gennaio la biglietteria di San Pietro in Casale (BO) rimarrà chiusa per consentire un aggiornamento dei sistemi di vendita.

Dalle 7.00 alle 14.00, orario di normale apertura degli sportelli, personale di assistenza alla clientela di Trenitalia Tper sarà in stazione, per fornire informazioni e facilitare le operazioni di acquisto o modifica dei biglietti attraverso le due emettitrici self service presenti.

Ricordiamo che anche i biglietti per i treni regionali possono essere acquistati on line su trenitalia.com, con la App Trenitalia e nei circuiti Lis Paga di Lottomatica, Punto Servizi e nei punti Sisal Pay.