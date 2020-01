Avaria ad una condotta della rete del teleriscaldamento in via Galilei a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio qualche problema alla rete del teleriscaldamento. Una tubazione, che conduce il calore alle utenze di Via Galilei, ha improvvisamente ceduto e l’acqua ed il vapore hanno invaso la sede stradale.

Subito intervenute sul posto, le squadre di Iren hanno isolato il tratto di condotta danneggiata ed hanno avviato i lavori di riparazione, tuttora in corso. Il servizio è stato sospeso per circa 70 allacci nella zona di Via Albinoni, Via Astico, Via Bansizza, Via Bellini, Via Catalani, Via Cervi, Via Dalmazia, Via Donizzetti, Via Emilia all’Angelo, Via Ferrari, Via Ferretti, Via Galilei, Via Lusuardi, Via Mascagni, Via Meucci, Via Palestrina, Via Puccini, Via Ricasoli, Via Rossini, Via Saffi, Via Soglia, Via Sella, Via Wolf, Via Zandonai, Via Zuelli per consentire lo svolgimento dei lavori di sostituzione dell tubo, mentre il resto della rete funziona regolarmente.

Le squadre di Iren e le ditte esterne saranno al lavoro tutta la notte fino alla risoluzione del guasto. Si conta di restituire il calore prima possibile. Iren si scusa con gli Utenti per gli involontari disagi.