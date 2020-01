Hockey Pista. Serie A1: uBroker Scandiano deve accontentarsi del pari nel derby di Correggio

Finisce con un pareggio sostanzialmente giusto (2-2) il derby fra Bidielle Correggio e uBroker, anche se Scandiano, dopo un avvio negativo, ha via via preso fiducia mettendo in difficoltà l’avversario nel finale del primo tempo e per tutta la ripresa. Non manca, infine, il rammarico per i rigori e il tiro diretto (quest’ultimo sul punteggio di 2-2) non trasformati. Se non altro, i rossoblù continuano in una serie che li vede imbattuti, nei derby contro i cugini, da quattro anni.

Mercoledì sera, nel posticipo della quarta giornata di ritorno, è andato in scena un confronto combattuto e spettacolare che conferma il buon momento di entrambe le squadre. Con il punto raccolto, la formazione scandianese mantiene la settima posizione in classifica, mentre i biancorossoblù di Bertolucci, scavalcati dal Bassano, scivolano dal quartultimo al terzultimo posto.

La cronaca. Passano due minuti e un fallo di Gelmà manda all’esecuzione di una punizione di prima Bertolucci, il cui tiro è fermato da Verona. Lo stesso Bertolucci si riscatta pochi secondi più tardi trovando – con i suoi in superiorità numerica – la rete del vantaggio. Bertolucci ancora protagonista, all’undicesimo, quando commette fallo da rigore su Tataranni il quale fallisce poi l’esecuzione. Altro rigore a favore dell’uBroker al 24′, Campor si muove due volte e riceve il cartellino blu. Entra Salines, e devia la pallina di Festa. E come nella precedente occasione la squadra in superiorità numerica ottiene la rete (è Gelmà Paz a indovinare la traiettoria giusta) nel volgere di pochi secondi.

Si chiude sull’1-1 un primo tempo nel quale la Bidielle ha evidenziato più tranquillità e meno sbavature nella prima parte della frazione mentre Scandiano ha chiuso in crescendo meritando largamente il pareggio con un finale rabbioso.

Si riparte e l’uBroker subisce il vantaggio correggese in apertura (Barbieri al terzo), per poi poter usufruire – poco più di un minuto dopo – di un altro rigore per fallo di Bertolucci: Tataranni sfida di nuovo Campor e stavolta non sbaglia. Decimo fallo di squadra correggese, al tredicesimo, e per la punizione di prima si presenta Tataranni il cui tentativo scheggia il palo. La gara prosegue sotto il segno di un equilibrio che Scandiano cerca di spezzare premendo con maggiore veemenza e creando maggiori situazioni di pericolo, ma Correggio ribatte colpo su colpo. Il match termina con un 2-2 che il pubblico – con un caldo tributo di applausi al suono della sirena – mostra di avere ampiamente apprezzato.

Sabato, per la quinta di ritorno, si torna in campo, e l’uBroker rientrerà nel fortino di casa per affrontare il Montebello.

Il tabellino

BIDIELLE CORREGGIO – UBROKER HOCKEY SCANDIANO 2 – 2

Reti 1° tempo: 3.07 Bertolucci, 24.28 Gelmà.

Reti 2° tempo: 2.20 Barbieri, 3.43 rig. Tataranni.

BIDIELLE CORREGGIO: Campor, Zucchiatti, Ceschin, Barbieri, Posito, G.Gavioli, M.Bertolucci, Maniero, Ehimi, Salines. Allenatore: Jara.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, De Pietri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Franco Ferrari e Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Gelmà e Campor, nel secondo tempo Bertolucci.

Spettatori 200 circa.

Le partite della quarta giornata di ritorno. Sabato 18 gennaio: Montebello-Breganze 2-4. Mercoledì 22 gennaio: Bassano-Lodi 3-1, Monza-Forte dei Marmi 3-4, Correggio-Scandiano 2-2, Sarzana-Viareggio 7-4, Sandrigo-Valdagno 3-5, Trissino-Follonica 4-1.

Classifica: Forte dei Marmi 39, Lodi 37, Trissino 32, Valdagno 30, Breganze 30, Viareggio 29, Scandiano 26, Sarzana 23, Follonica 21, Monza 16, Bassano 15, Correggio 14, Montebello 11, Sandrigo 11.

Le partite della quinta giornata di ritorno. Sabato 25 gennaio: Follonica-Monza, Valdagno-Viareggio, Breganze-Bassano, Scandiano-Montebello, Sandrigo-Correggio, Forte dei Marmi-Sarzana. Mercoledì 29 gennaio: Lodi-Trissino.