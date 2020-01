Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 24 gennaio

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ma visibilità ridotta sulle aree di pianura in prossimità dell’asta del Po per la presenza di foschie dense e nebbie; dalle ore pomeridiane graduale aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale, in estensione, poi, al resto del territorio; nelle ore serali deboli precipitazioni sui rilievi centro-occidentali e nelle aree adiacenti, che potranno assumere carattere nevoso sopra i 1000 metri di quota. Temperature: minime stazionarie o in locale aumento, comprese tra -2 gradi sulle aree interne di pianura e 1 grado sulla fascia costiera; massime in lieve aumento, attorno a 8 gradi. Venti: deboli; dai quadranti meridionali sui rilievi, da est sulla fascia costiera e sulle aree di pianura. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)