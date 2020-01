Iniziative per la Memoria a Formigine: consigli letterari e incontri con gli autori

Proseguono a Formigine le iniziative per celebrare la Giornata della Memoria. Lunedì 27 gennaio, alle ore 19 presso la biblioteca comunale, Patrizia Ponzoni proporrà una selezione di romanzi ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, perché la letteratura possa aiutarci a ricordare le vittime, a rendere omaggio ai sopravvissuti e a non perdere il ricordo di quello che è stato. L’appuntamento è a ingresso gratuito ma si consiglia la prenotazione al numero 059 416246.

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 20.30 presso l’Auditorium della Scuola Primaria Palmieri di Magreta, si terrà la presentazione dell’albo “Tre in tutto”, alla presenza dell’illustratrice Isabella Labate. Il racconto, scritto da Davide Calì, riguarda la vicenda di circa settantamila bambini del sud Italia che, nel dopoguerra, salirono sui “treni della felicità” per raggiungere, al nord, famiglie di contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia. È un bambino a raccontare: la guerra attraverso i boati delle bombe e il fischio delle sirene; la fame; il primo, lunghissimo, viaggio in treno; l’incanto del mare e della neve visti per la prima volta.

All’evento, presenzierà Aude Pacchioni, partigiana, dal ’56 impegnata nell’amministrazione modenese, soprattutto sui temi del welfare (diede vita, tra l’altro, al primo asilo nido della città, nel 1969). A partire dal 1999, Aude Pacchioni è Presidente dell’ANPI di Modena per vent’anni fino al 2018 quando, alla vigilia del suo 92° compleanno, decide di lasciare alle generazioni successive la responsabilità di guidare l’Associazione dei partigiani nella sua provincia. Nel 2003 il Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, le ha conferito l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.

L’iniziativa è organizzata dalla Scuola Primaria Palmieri di Magreta, con il sostegno del Comune di Formigine.