L’uBroker Scandiano sabato torna al PalaRegnani per affrontare il Montebello

A settantadue ore dal derby di Correggio, e sette giorni dopo il match di coppa in terra spagnola, l’uBroker Scandiano torna al PalaRegnani per affrontare la cenerentola Montebello nella quinta giornata di ritorno, in programma sabato 25 gennaio (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it).

C’è un solo risultato accettabile, per i rossoblù di Roberto Crudeli, che nelle ultime settimane hanno compiuto un percorso – in termini di miglioramento delle prestazioni corali – redditizio e palpabile, per il quale nel 2020 sono arrivate, in campionato, due vittorie e un pareggio. Uno degli effetti di questo passo avanti è stato il passaggio dall’ottavo al settimo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sul Sarzana e altrettanti di distacco rispetto alla sesta, il Viareggio.

Il palazzetto di casa ha sinora portato bene, se non benissimo. Esclusa la sconfitta contro il Viareggio, sono arrivate solo vittorie.

“Dall’inizio di gennaio la squadra – è il parere del giovane giocatore dell’uBroker Nicolò Busani – sta giocando molto meglio; si muove con maggiore velocità e tutti stanno perfezionando la condizione. Per quanto riguarda l’ultima settimana, la prestazione è stata buona sia in Spagna, nonostante l’eliminazione ai rigori, che a Correggio, dove a livello di risultato avremmo meritato qualcosina in più. E secondo me ci sono ulteriori margini di miglioramento: alla fine della regular season credo che saremo in grado di esprimerci ancora meglio. Col Montebello entreremo in campo con una grande voglia di vincere, perché è l’unico risultato che ci può stare bene. Loro sono una squadra ben organizzata, ma noi dobbiamo per forza ottenere i tre punti”.

A proposito di crescite e miglioramenti… Nicolò Busani, 16 anni, è quest’anno alla sua prima esperienza in Serie A1; un predestinato, cresciuto nel vivaio del club rossoblù (col quale è stato Campione d’Italia Under 15), che sta cogliendo un’importante occasione di maturazione sportiva: “A livello personale – spiega Busani – sono molto contento di come sta andando. Spero, nel proseguo della stagione, di trovare un po’ di spazio, ma sono soddisfatto in ogni caso. Anche io sto entrando sempre più in condizione; la speranza è quella di fare bene. E’ un’esperienza che mi servirà molto, per il futuro. Un futuro che, siccome sono ancora molto giovane, sarà un lungo percorso, nel quale puntare a fare sempre meglio”.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, De Pietri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Le partite della quinta giornata di ritorno. Sabato 25 gennaio: Follonica-Monza, Valdagno-Viareggio, Breganze-Bassano, Scandiano-Montebello, Sandrigo-Correggio, Forte dei Marmi-Sarzana. Mercoledì 29 gennaio: Lodi-Trissino.

Classifica: Forte dei Marmi 39, Lodi 37, Trissino 32, Valdagno 30, Breganze 30, Viareggio 29, Scandiano 26, Sarzana 23, Follonica 21, Monza 16, Bassano 15, Correggio 14, Montebello 11, Sandrigo 11.

Le partite della sesta giornata di ritorno. Venerdì 31 gennaio: Viareggio-Forte dei Marmi. Sabato 1 febbraio: Monza-Lodi, Bassano-Scandiano, Sarzana-Follonica. Domenica 2 febbraio: Correggio-Valdagno, Trissino-Breganze. Mercoledì 5 febbraio: Montebello-Sandrigo.