Perini, questa mattina incontro in Città metropolitana: le richieste delle Istituzioni

citta metroSi è tenuto questa mattina presso la Città metropolitana di Bologna un incontro tra Istituzioni (oltre alla Città metropolitana erano presenti Regione Emilia-Romagna e Comune di Calderara di Reno), il management italiano dell’azienda Fabio Perini Spa e le organizzazioni sindacali.

Fabio Perini è l’azienda che il 14 gennaio ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 66 lavoratori sui 118 presenti nel sito di Calderara. Secondo quanto illustrato, le intenzioni della proprietà tedesca Koerber GMBH sono di spostare la parte produttiva dal sito di Calderara a Lucca, dove vi è la sede principale dell’azienda, in una logica di economicità e di contenimento dei costi.

Dopo due sessioni in cui sono state ascoltate le singole parti, nell’incontro congiunto le Istituzioni hanno espresso forte preoccupazione per il futuro dell’azienda, parte integrante della Packaging Valley bolognese, e per il le ricadute occupazionali e sociali.

In particolare, l’incontro si è concluso con tre richieste da parte delle Istituzioni:

1. la presenza al prossimo incontro della Proprietà tedesca Koerber GMBH,

2. l’invito alle Organizzazioni sindacali di richiedere formalmente l’attivazione del Tavolo di salvaguardia del patrimonio produttivo,

3. la sospensione della procedura di licenziamento collettivo avviata a metà gennaio scorso.

Il management ha preso atto delle richieste, delle quali si farà portavoce con la Koerber GMBH.