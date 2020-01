Bimba di sei anni cade dalla seggiovia a Passo del Lupo

Questo pomeriggio a Passo del Lupo, una bambina di sei anni, per cause in corso di accertamento, è caduta dalla seggiovia triposto, facendo un volo di circa quattro metri. Fortunatamente l’impatto è stato attutito dalla neve fresca. Immediatamente soccorsa dai Carabinieri Sciatori in servizio sulle piste e dal 118, la bambina è stata trasportata con elicottero in ospedale a Bologna per accertamenti.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente vengono effettuati dai Carabinieri Sciatori della locale Stazione. Nell’arco della giornata, oltre a quelli già descritti, i Carabinieri Sciatori hanno eseguito altri nove interventi per cadute sulle piste, di minore entità.