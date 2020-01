Auto a fuoco sulla Bazzanese: intervengono i pompieri

Stamane poco dopo le 11 la sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio. A bruciare – sulla Bazzanese tra l’uscita 8 e 9 in direzione Bologna – una Fiat Panda alimentata a metano. Il conducente uscito dalla vettura ha allertato subito i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Zola Predosa con una squadra. I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il serbatoio di metano a rischio esplosione. Bloccato il traffico in direzione Bologna durante le manovre di spegnimento. Sul posto anche i Carabinieri.