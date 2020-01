San Pietro in Casale: beccato dai carabinieri mentre vende una dose di cocaina

I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale hanno arrestato un 50enne italiano per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo davanti a un bar di San Pietro, dove una pattuglia dei Carabinieri ha sorpreso il 50enne che stava vendendo una dose di cocaina a una donna. Questa, identificata in una 46enne italiana, è stata segnalata alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sottoposta agli accertamenti dei Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna che hanno rilevato una percentuale di principio attivo del 64%. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo spacciatore, disoccupato e gravato da numerosi precedenti penali e di polizia specifici, è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e lo spacciatore è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.