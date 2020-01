Al via il 31 gennaio la nuova stagione teatrale al Teatro Temple organizzata da Quinta Parete

Comincia il 31 gennaio la nuova stagione teatrale alla Sala Teatro Temple di Sassuolo organizzata da Quinta Parete con la direzione artistica di Enrico Lombardi e la collaborazione delle associazioni sassolesi Crea, Sottospirito e Scintille Dal Proscenio.

L’associazione Quinta Parete riporta il teatro a Sassuolo organizzando la nuova stagione teatrale “Sopra al palco la capra campa”, patrocinata dal Comune di Sassuolo, che coinvolge diverse associazioni locali che si occupano di teatro.

“Questa nuova stagione teatrale è stata pensata per riportare il teatro a Sassuolo e proprio per questo motivo abbiamo ritenuto fondamentale coinvolgere nella programmazione alcune associazioni territoriali che si occupano di teatro per passione. La stagione vedrà quindi, a fianco di giovani artisti e compagnie professioniste, compagnie dilettantistiche, con l’obiettivo e la volontà di offrire al pubblico un teatro di qualità ma anche di dare spazio a queste realtà locali”.

E’ con queste parole che Enrico Lombardi, direttore artistico della stagione, ci spiega le ragioni della nascita di questa rassegna teatrale che sarà un’ulteriore occasione culturale per la comunità di Sassuolo e di tutto il circondario.

Da gennaio a maggio, nello spazio gestito dall’Associazione Crea, sul palco si alterneranno gli spettacoli programmati da Quinta Parete a quelli organizzati dall’Associazione Sottospirito e dalla Compagnia Scintille Dal Proscenio.

Ad aprire la stagione il prossimo 31 gennaio una serata inaugurale firmata da Quinta Parete che vedrà in scena il giovane attore e mascheraio umbro Carlo Dalla Costa con uno spettacolo sulla commedia dell’arte “Recitar di maschera in maschera Raccontando”. Un monologo in cui in scena non ci sarà altro che un attore e i suoi strumenti, strumenti in grado di prendere vita e forma, cercando di appassionare e avvicinare verso un mondo tanto misterioso quanto ancora affascinante.

Seguiranno altri tre spettacoli nella programmazione a cura di Quinta Parete

Il 21 febbraio Lemon Therapy, dove in scena vedremo proprio Enrico Lombardi, affiancato dalla collega Alice Melloni, in uno spettacolo divertente ed adatto sia ad un pubblico di giovanissimi che adulti che parla di affettività e sessualità in età adolescenziale.

Il 13 marzo il sipario sarà aperto sempre sulla Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete con l’anteprima dello spettacolo Una lacrima di VoV, ispirato al romanzo “L’Atlante dell’invisibile” di Alessandro Barbaglia, con la regia e la drammaturgia di Enrico Lombardi. In scena, diretti da Lombardi, tre giovani e talentuosi attori Elisabetta Raimondi Lucchetti, Giuseppe Attanasio e Federico Raffaelli daranno vita ad un racconto potente e toccante, a tratti divertente e a tratti commovente, che esplora con leggerezza tematiche forti come la solitudine, l’emarginazione e la morte.

Infine, il 3 aprile, gli artisti reggiani Matteo Carnevali e Alessandra Crotti ci daranno un assaggio di teatro fisico con Munuscolo, storia di due persone che si incontrano e, senza pronunciare parole, cercano di dirsi tantissime cose. Un viaggio semplice dentro la relazione autentica di due individui.

A contribuire a rendere ricco il programma della stagione saranno tre spettacoli di improvvisazione intitolati “Il ritorno del Theatrespritz”, organizzati dall’Associazione Sottospirito in data 1 e 29 marzo e 24 maggio. Le serate avranno inizio alle 18:30 con un aperitivo di benvenuto e proseguiranno con due performance, uno alle 19:00 e uno alle 21:00, completamente improvvisate.

Ed infine, il 23 maggio a calcare il palco sarà la Compagnia Scintille dal Proscenio con “Quelli eran giorni” una commedia brillante in due atti scritta da Stefano Benassi con la collaborazione di Vanessa Sodano e diretta da Chiara De Cagna.

Per info e prenotazioni:

Spettacoli Quinta Parete:

Katia – 3429337099 – segreteria@quintaparete.org – www.quintaparete.org – da lunedi a venerdì dalle 10:00 alle 13:00

Spettacoli Sottospirito:

348-7952812 – direttivo@sottospirito.com

Spettacoli Compagnia Scintille Dal Proscenio:

Chiara 3477416087 – Giulia 3497754996 – Mail: scintilledalproscenio@gmail.com