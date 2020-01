Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 29 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree di pianura, nuvolosità irregolare sui rilievi con assenza di precipitazioni. Temperature: minime in lieve diminuzione, comprese tra 1 e 4 gradi nei capoluoghi emiliani, 6-8 gradi in quelli romagnoli; massime in lieve aumento sull’Emilia, con valori intorno a 11/12 gradi, in flessione sulla Romagna sui 13/14 gradi. Venti: sud-occidentali; deboli sulla pianura, con possibili rinforzi sulla Romagna al mattino, moderati sui rilievi, in attenuazione serale. Mare: poco mosso.

(Arpae)