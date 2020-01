Furgone a fuoco ieri sera a Saletto di Bentivoglio

Ieri sera poco dopo le 20.30 la sala operativa 115 del Comando provinciale ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio di un piccolo furgone in località Saletto, presso Bentivoglio. Una coppia, marito e moglie residenti in via Saletto, erano appena usciti dalla A13 al casello di Altedo in direzione Bologna, quando l’automezzo ha preso fuoco nel vano motore. Hanno accostato immediatamente e scesi dal furgone, un Fiat Scudo, hanno chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente dal distaccamento di San Pietro in Casale con due squadre e due mezzi, una autobotte e un’auto pompa serbatoio. Hanno spento l’incendio che ha avviluppato il mezzo e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche i carabinieri e il personale tecnico di Area Sicura per togliere i detriti dalla sede stradale.