Auto esce di strada a Casalgrande, ferito un uomo

La scorsa notte intorno alle 1:30, in località Case Secchia lungo la SP 51-via XXV Aprile a Casalgrande, un 32enne residente a Rubiera alla guida della sua autovettura, per cause in corso accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L’uomo, incastrato nell’abitacolo e soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia e ricoverato in prognosi riservata. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scandiano.