Popolazione a Maranello: in 10 anni crescita del 4,7%

Una crescita di quasi cinque punti percentuali per la popolazione maranellese negli ultimi dieci anni. E’ quanto emerge dai dati elaborati dal Servizio Demografici Elettorale Statistica del Comune: il trend di crescita della popolazione residente a Maranello ha visto nell’ultimo decennio un aumento del 4,7% (+794 unità). Un incremento significativo anche se rapportato alle percentuali nazionali e regionali: dal 2001 al 2018 la popolazione nelle province dell’Emilia Romagna è cresciuta con una percentuale molto maggiore rispetto alla media nazionale (12% contro il 5,9%) e Maranello con l’11,1% supera sia la percentuale nazionale che la media del distretto ceramico (8,2%).

“Maranello continua ad essere un territorio attrattivo”, commenta il sindaco Luigi Zironi. “La nostra è una città in cui si coniugano bene sviluppo e qualità della vita, un luogo in cui le persone decidono di vivere perché a misura d’uomo e con servizi all’altezza. Una città caratterizzata anche da professionisti che da realtà territoriali diverse scelgono di lavorare qui, dove trovano opportunità di crescita importanti. E’ chiaro che su questo fronte dobbiamo continuare a lavorare, con investimenti nelle opere pubbliche, nei servizi e negli eventi”.

Per quanto riguarda il 2019, la popolazione è sostanzialmente stabile: gli abitanti al 31 dicembre 2019 erano 17.659, poco meno di quelli registrati a fine 2018 (17.680), un leggero calo dovuto esclusivamente al saldo naturale (differenza tra nati e morti). Le donne (8.896) continuano ad essere di più rispetto agli uomini (8.763). La zona più abitata del territorio rimane il centro con 9.862 abitanti, seguono Pozza (3.657), Gorzano (2.001), Torre Maina (1.058), San Venanzio (779), Torre Oche (158), Fogliano (144). Nel 2019 il saldo naturale della popolazione del Comune (differenza fra nati e morti) è stato di -30 individui, risultante da un maggior numero di decessi (155) rispetto alle nascite (125). Rispetto al 2018 si è verificato un aumento dei decessi ( +31) e una diminuzione delle nascite (-9). Il saldo migratorio (differenza fra immigrati ed emigrati) della popolazione del Comune è stato di 9 individui; il saldo è stato negativo per la popolazione maschile (-5) ma positivo per quella femminile (+14). Complessivamente i nuovi iscritti nelle liste anagrafiche sono stati 692, i cancellati 683. La popolazione straniera residente nel Comune ammonta a 1582 persone, di cui 708 maschi e 874 femmine (8,95% della popolazione). Il flusso più consistente di immigrati proviene dall’Europa (740), seguito dall’Africa (577), poi Asia (200) e America (65). Il paese con il più alto tasso di immigrazione è il Marocco (19,07%), seguito dall’Albania (15,50%), dalla Romania (12,05%) e dal Ghana (9,44%). Curiosità: nel 2019 i nomi più scelti dai genitori per i nuovi nati sono stati Andrea per i bambini e Anna per le bambine.