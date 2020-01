Ancora posti al Centro per Bambini e Famiglie di Fiorano

C’è ancora posto per nuovi bambini al Centro per Bambini e Famiglie di Fiorano Modenese

Il Centro per Bambini e Famiglie (CBF) accoglie i bambini con i loro genitori o accompagnatori in uno spazio appositamente attrezzato, presso il Nido d’Infanzia di via Messori a Fiorano Modenese.

Nel Centro che proponere ai bambini occasioni di gioco e di apprendimento e agli adulti possibilità di incontro e confronto con altre famiglie, sono presenti due servizi, con personale educatore, che offre percorsi diversi in relazione all’età dei piccoli: il servizio “Primi Passi” per bambini 0-12 mesi e il servizio “La casa dei giochi” per bambini 12-36 mesi.

“Primi Passi”, accoglie i più piccoli, insieme ai loro accompagnatori (genitori, nonni, baby sitter, ecc.), in uno spazio in cui gli adulti possono conoscersi e confrontarsi su tematiche legate alla genitorialità, con il supporto delle educatrici. Per i bambini invece è l’opportunità di stare in un ambiente nuovo, in cui incontrare altri bambini e altri adulti, sperimentando insieme a loro materiali e attività in un primo contesto di gruppo. Per i residenti nel Comune la retta di partecipazione è 40 euro a periodo, 50 euro per i non residenti.

“La Casa dei giochi” accoglie bambini da 12 a 36 mesi, insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Propone ai bambini esperienze di gioco e di apprendimento, di sperimentazione delle prime relazioni con i coetanei e con altri adulti di riferimento. Offre contemporaneamente agli adulti opportunità di incontro, confronto e relazione con altre famiglie della comunità. Il servizio è attivo da settembre 2019 a giugno 2020, ed è articolato in due periodi di frequenza: da settembre 2019 a gennaio 2020 e da febbraio a giugno 2020.

Il costo per i residenti è di 170 euro a periodo, 180 per i non residenti.

Proprio per favorire la frequenza delle famiglie, in entrambi i servizi si possono iscriversi anche i fratelli di età compresa fra 0 e 6 anni. Per i fratelli fuori fascia di età del servizio viene applicato uno sconto del 50%.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune di Fiorano Modenese, presso Villa Pace, via Marconi 106 , tel. 0536/833420, scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it