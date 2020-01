A Vergato la presentazione di “Liuk. Amori contemporanei”: la diversità culturale in versi con il sorriso sulle labbra”

A Vergato la presentazione di “Liuk. Amori contemporanei”: la diversità culturale in...

Venerdì 31 gennaio alle 21 la biblioteca comunale “Paolo Guidotti” in Galleria Primo Maggio a Vergato ospiterà la presentazione di “Liuk. Amori contemporanei” di Sara Gentilini, in collaborazione con Vergato Arte e Cultura. Letture a cura di Giuditta Uliani e Stefano Fiordaliso.

L’autrice chiarisce già dalla quarta di copertina di non essere una scrittrice né di avere la pretesa di esserlo: «spero solo che questa raccolta possa far riflettere sui positivi effetti delle diversità del genere umano e strappare un bel sorriso ai lettori» commenta.

Sara Gentilini è una storica-archeologa di Vergato, che ama imparare dalle culture antiche e da quelle moderne. A otto anni ha fondato un’associazione per raccogliere spazzatura e sensibilizzare sulle problematiche dei rifiuti e da allora la tutela dell’ambiente è la sua passione. Sostenitrice convinta del progetto di un’Unione Europea come unione di popoli, è stata candidata alle ultime elezioni regionali con la lista +Europa raccogliendo oltre 250 preferenze, prima donna del partito in Regione.

L’idea che le diversità siano soprattutto opportunità di apprendimento ed arricchimento è legata anche alla sua professione: lavora infatti in Norvegia, in un Geoparco dell’UNESCO, avendo così l’opportunità di incontrare spesso persone provenienti da Paesi diversi.

“Liuk. Amori contemporanei” rappresenta una raccolta di componimenti con i quali confrontare in maniera ironica i comportamenti femminili e maschili in una relazione di coppia, ma anche la cultura mediterranea con quella nordica. Si passa così da versi leggeri e brillanti che accompagnano il lettore a scoprire le avventure dell’autrice durante un pomeriggio in piscina con tre nipoti, ai dialoghi surreali con gli esponenti dell’altro sesso.

La presentazione fa parte della rassegna del Comune di Vergato “Libri d’autore. Rassegna di libri, parole e racconti”.