Cisterna con lamiera sporgente, convoglio merci fermato nella notte a San Benedetto Val di Sambro

Una lamiera sporgente da un vagone cisterna di un convoglio merci ha attirato l’attenzione del personale di macchina di un altro treno che in quel momento incrociava il merci. E’ successo questa mattina alle 4:20. Il macchinista ha subito segnalato il problema e il convoglio che trasportava la cisterna con il rivestimento danneggiato, è stato fermato a San Benedetto Val di Sambro. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Vergato con una squadra. I pompieri hanno messo in sicurezza la cisterna e rimosso la lamiera sporgente. Il treno è poi ripartito da San Benedetto in sicurezza alle ore 06:25. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia Ferroviaria.