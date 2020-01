Continuano gli appuntamenti del Festival Passa la Parola

Sabato 1 febbraio a Spilamberto di Modena, alle ore 17 presso la Biblioteca Peppino Impastato in Via S. Maria 12, è in programma “Il venditore di felicità” laboratorio creativo con Marco Somà, Premio Andersen 2019 come miglior illustratore. Il laboratorio rientra nel programma di appuntamenti “Parole e disegni per Gianni Rodari” ideati per festeggiare l’anno rodariano (23 ottobre 2019 – 23 ottobre 2020) a un anno dal centesimo compleanno di Gianni Rodari. Guidati dall’illustratore, i bambini daranno forma ad una nuova pagina del libro. L’evento dedicato a bambini dai 4 agli 8 anni, è su prenotazione al numero di tel. 059 769731 (Libreria Castello di Carta), organizzato in collaborazione con il Comune e la biblioteca di Spilamberto.

Il Festival prosegue poi con la rassegna “Crescere lettori”: incontri di formazione e approfondimento della letteratura per ragazzi e di educazione alla lettura. Martedì 4 febbraio, alle ore 18 presso la Biblioteca Francesco Selmi di Vignola, è in programma l’incontro con lo scrittore Fabio Geda dal titolo “Da Anime scalze a Una domenica”.

L’evento è gratuito, rivolto in particolare a ragazzi dai 16 anni, adulti, insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori e appassionati di letteratura per ragazzi. L’evento è inserito all’interno del portale di Memo: i docenti di ogni ordine e grado (di ruolo e non) possono scriversi sul “MyMemo” ed avere il riconoscimento del relativo credito formativo. In collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Vignola.

La nona edizione del Festival è promossa da Libreria Castello di Carta e CSI Modena realizzata con il contributo dei comuni di Modena, Castelnuovo Rangone, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola. In collaborazione con: Biblioteche di Modena, Memo, Biblioteca Comunale Lea Garofalo, Biblioteca di Castelvetro, Biblioteca Auris.