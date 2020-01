5° Trofeo Pinocchio Sugli Sci di Fondo al via

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Trofeo Pinocchio Sugli Sci di Fondo torna sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020 in Provincia di Modena a Lama Mocogno, presso la località Piane di Mocogno. Il Trofeo, organizzato da Olimpic Lama asd, è riservato alle categorie maschili e femminili Baby Sprint, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi.

Non varia la location: ad ospitare la competizione per il quinto anno consecutivo è il Centro Fondo Lama Mocogno delle Piane di Mocogno, Centro Federale FISI votato allo sci nordico immerso nella natura incontaminata dell’Emilia-Rom agna, nel cuore dell’Italia. Il Centro Fondo è una struttura all’avanguardia che da 17 anni ospita gli allentamenti estivi della Nazionale Italiana Sci di Fondo ed è dotata di 40 km di piste, di 2,5 km di innevamento programmato e 200 mq di centro completo di tutti i servizi.

Sabato 1° febbraio gli atleti delle varie categorie si sfideranno con una prova di Gimkana nell’ordine prestabilito durante la riunione di giuria di venerdì 31 gennaio. Dopo le gare la festa arriverà anche nel paese di Lama Mocogno che, addobbato in tema “Pinocchio”, ospiterà la Sfilata di Apertura, la Premiazione dei vincitori della prima giornata di competizione e un bellissimo spettacolo pirotecnico.

Domenica 2 febbraio, secondo e ultimo giorno di gare, vedrà gli atleti di tutte le categorie alle prese con una prova distance. I vincitori assoluti, i migliori per ogni specialità e le sei migliori società saranno premiati nel pomeriggio nel paese di Lama Mocogno nel corso della Cerimonia di Chiusura. A seguire la Premiazione dei vincitori della 3° Combinata organizzata in parthership con Skiri Trophy XCountry. La due giorni di sport e divertimento si concluderà con la Maxi Estrazione: in palio ricchi premi forniti dai partner dell’evento.

“Il Trofeo Pinocchio Sugli Sci di Fondo è una bella occasione di incontro con vecchi e nuovi amici – ha dichiarato Federico Barbieri, Presidente Olimpic Lama asd – ed è un appuntamento sportivo di gioco e divertimento per cercare di superare i propri limiti, condividendo le fatiche delle salite e del freddo e le gioie delle discese e dei traguardi raggiunti. Il nostro simbolo è un burattino di legno che, dopo avventure, sacrifici e sconfitte, con tenacia e intelligenza giunge al proprio traguardo di felicità di bambino: non avremmo potuto scegliere simbolo più calzante”.

“Con grande soddisfazione saluto calorosamente questa bella manifestazione, fiore all’occhiello del nostro Comitato, sia sotto il profilo prettamente sportivo che sotto il profilo sociale, culturale e aggregativo”, le parole di Giulio Campani, Presidente FISI CAE – Comitato Appennino Emiliano. “Il Trofeo Pinocchio è un’iniziativa di grande valore, all’insegna della sana competizione sportiva, dove i giovani partecipanti avranno l’opportunità non solo di gareggiare e di imparare a sfidarsi rispettando le regole, ma anche di socializzare e stringere nuove amicizie. Ringrazio di cuore – conclude – tutti coloro che a vario titolo, con impegno e passione, hanno contribuito alla realizzazione di questa 5° edizione”.

“Il Pinocchio Sugli Sci di Fondo è motivo di soddisfazione e di legittimo orgoglio, è un piacere ospitare tanti giovani sciatori provenienti da tutta Italia”, ha dichiarato Giovanni Battista Pasini, Sindaco di Lama Mocogno. “Un grande ringraziamento va a tutti i volontari dello Sci Club Olimpic Lama per l’ottima gestione che fanno del Centro Fondo ed in particolare per il grande impegno che hanno profuso per organizzare questo prestigioso evento reso possibile anche grazie al contributo di tante imprese e aziende locali che voglio anch’io ringraziare”.