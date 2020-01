Le amministrazioni comunali di Castelvetro e Vignola festeggiano insieme le loro centenarie

Festa grande ieri nella casa di riposo e struttura protetta per anziani “Il Sagittario” di Vignola. Due ospiti della struttura hanno festeggiato il ragguardevole traguardo del secolo di vita. Si tratta in particolare di Lucia Nicoletti (a sinistra nella foto), nata a Conselice (RA) il 28 gennaio 1920 e residente a Castelvetro. A fare festa con lei sono intervenuti tra gli altri il figlio, i nipoti, l’amministratore di sostegno e il vicesindaco di Castelvetro, Giorgia Mezzaqui.

L’altra centenaria che ha festeggiato il secolo di vita è Lina Pomati, nata il 27 gennaio 1920 a Pomponesco, in provincia di Mantova, e ora residente a Vignola, dopo avere abitato anche a Castelvetro e a Guiglia. A festeggiare Lina sono intervenuti il figlio e un nipote oltre al sindaco, Simone Pelloni, che le ha consegnato una pergamena per ricordare il lieto evento. Sia Lucia sia Lina, durante la loro vita lavorativa, sono state casalinghe. Entrambe godono ancora di una discreta salute e seguono una dieta piuttosto varia. L’altro ieri, al momento dei festeggiamenti per i loro 100 anni, si sono concesse anche una piccola porzione di torta.