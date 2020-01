Il Made riaprirà il 3 febbraio

Il Polo Made riaprirà con un orario articolato su 64 ore settimanali dal 3 di febbraio. Le aule studio, molto frequentate dai giovani scandianesi per studiare, preparare esami, ricerche e per confrontarsi coi compagni, erano rimaste chiuse per meno di un mese a causa di problemi di natura gestionale che avevano interessato la Cooperativa Sociale Base che ha la titolarità della gestione del Polo e della caffetteria.

Ad annunciarlo ieri sera, durante la consueta seduta del consiglio comunale, l’assessore alla cultura Matteo Caffettani in risposta ad un’interrogazione presentata sul tema dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

Dopo aver ricordato quanto il Made sia diventato negli anni punto di riferimento per diverse fasce della popolazione, Caffettani ha ricordato come “l’apertura per diverse ore a settimana (69) faceva parte di una caratteristica migliorativa, a fronte della richiesta di tenere aperta quella che prima era stata un birreria, per sole 9 ore settimanali. Nel frattempo, l’offerta ha creato un bisogno, il bisogno di spazi e di un numero cospicuo di ore di fruibilità, da cui è difficile tornare indietro senza snaturare il progetto”.

Caffettani ha poi sottolineato come è solo dalla fine dell’anno che la cooperativa sosciale Base abbia riferito dell’intenzione di chiudere per alcune settimane. “E’ stato quindi necessario fare, da parte degli organi competenti, in primis il competente dirigente, tutte le verifiche normative del caso, a seguito delle quali è stato valutato che il contratto non può che proseguire integralmente, così come è stato sottoscritto, e questo è stato comunicato ufficialmente a Coop.va Sociale Base chiedendo la riapertura. Base si è detta verbalmente disponibile a portare a termine il contratto. Da qui la decisione di aprire dal 3 febbraio con 64 ore settimanali”.

Al termine della seduta l’assessore Caffettani ha spiegato la questione ad una decina di giovani intervenuti alla seduta del consiglio.

Questi i nuovi orari del Polo Made

LUNEDI’ 9.30-17.30 – MARTEDI’ 9.30-17.30 – MERCOLEDI’ 9.30-17.30 – GIOVEDI’ 9.30-17.30 – VENERDI’ 9.30-17.30 – SABATO 9.30-17.30 – DOMENICA 9.30-17.30