Lo Snoopy di Modena festeggia 50 anni con una parata di DJs

Lo Snoopy, la storica disco di piazza cittadella a Modena, compie 50 anni. Oggi ancora attivo, venne inaugurato nel 1969 con un arredamento futuristico (la consolle del dj era dentro ad una cupola di plastica) con il nome di Snoopy’ Dream, forse ispirato alle immagini dello spazio. Ha percorso la storia del costume e del divertimento della città attraverso la musica funky & disco, tutti gli anni 70, 80, 90 il trentennio più importante della musica.

Diventato molto celebre a livello nazionale come la discoteca dove lavorava Vasco Rossi, per la domenica sera, con gente proveniente da tutta Italia, ma anche per i djs e la programmazione musicale ricercata oltre, ovviamente, alle stars che hanno solcato quel palco.

Per festeggiare i 50 anni gli onori di casa verranno fatti dal Dj Daniele Montagnani, i Djs Claudio Rossi & Max Ganzerla (anni 70 e Funk); DJ Max Gavioli e Beby (anni 80) e a seguire tutti gli altri….. Ci sarà anche Susanna (quella Susanna per cui Vasco scrisse una canzone) all’epoca, fidanzata di Daniele Montagnani il DJ (ma che piaceva tanto a Vasco).

Il merito del successo delle Snoopy, va sicuramente a Filiberto Degani, patron fin dall’inizio della sua storia, che oltre a mantenere una “linea” ben precisa musicale del locale, era molto attento alla comunicazione ed eclettico. Lo Snoopy fu la prima disco che offriva all’interno dei bar oltre che i cocktails anche spuntini, buffet ed addirittura primi caldi.

Lo Snoopy Dream, poi divento Snoopy’s Count Down ed apri’ una “succursale” anche a Riccione, Snoopy’s Holiday e poi lo stesso patron prese in gestione il Bobo a Misano Adriatico (oggi ancora l’unica disco sulla spiaggia di Misano).

A Filiberto Degani va anche il merito di aver creduto in Vasco Rossi come dj del locale (fino al 1999) e ad aver fatto lavorare come barman (forse non tutti lo sanno) anche Vinicio Capossela.

Dunque, venerdì 31 gennaio 2020, San Geminiano, allo Snoopy, in Piazza Cittadella a Modena, dalle ore 22,00, party esclusivo ed ufficiale organizzato dai djs e dal personale dell’epoca in collaborazione con la nuova gestione dello Snoopy, per festeggiare i 50 anni di uno dei locali “simbolo”, e per rivivere per una notte l’atmosfera “originale” di allora. La serata è a capienza limitata: è consigliata la prenotazione.

Info & Prenotazione Tavoli 348/8277465 – 335/66445678 – Solo Whatsapp