Sereno o poco nuvoloso al mattino con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, in particolare sui rilievi centro-occidentali, dove saranno possibili deboli e sporadiche precipitazioni sulle aree di crinale a partire dal pomeriggio. Temperature: minime senza variazioni di rilievo o in calo sulla Romagna, comprese tra 1 e 4 gradi; massime in lieve flessione comprese tra 8 e 11 gradi. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)