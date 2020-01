Aggiornamenti sulle chiusure autostradali

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure notturne dell’uscita della stazione di Cesena nord, anche nelle ultime due notti in programma di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio.

***

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 gennaio, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione San Lazzaro di Savena.

In alternativa si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia e Viale Togliatti, con rientro sulla Tangenziale, allo svincolo 2 “Borgo Panigale”, verso San Lazzaro.