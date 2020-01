San Geminiano tra musei, mostre d’arte e sito Unesco

Oltre ai riti religiosi e a quelli ludici della tradizionale fiera con le bancarelle in centro storico, venerdì 31 gennaio, per la festa del Patrono San Geminiano, a Modena sono aperti mostre, musei e luoghi d’arte e storia, dal sito Unesco patrimonio dell’umanità di piazza Grande al Museo Enzo Ferrari, dalla Galleria Estense alla Casa Museo Luciano Pavarotti, e le mostre di Fondazione Modena Arti Visive per l’occasione si possono visitare gratuitamente a orario continuato.

Nel sito Unesco di piazza Grande (www.visitmodena.it) venerdì 31 gennaio si sale sulla Ghirlandina dalle 9.30 alle 17.30. Ingresso solo Torre 3 euro, o biglietto unico sito Unesco a 6 euro per tutti i luoghi del sito. Ai Musei del Duomo in via Lanfranco ingresso gratuito e orario continuato dalle 9.30 alle 18 (Lapidario chiuso per restauro, www.museidelduomodimodena.it). Le Sale storiche del Palazzo Comunale in piazza Grande sono aperte dalle 11.30 alle 12.30 a ingresso gratuito, e dalle 15 alle 19 a pagamento (2 euro o biglietto unico sito Unesco a 6 euro). L’Acetaia Comunale effettuerà un’apertura straordinaria con visite guidate gratuite a cura della Consorteria, previa registrazione lo stesso giorno allo Iat, Ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza Grande (gruppi di max 20 persone, durata 40 minuti).

A Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, la Galleria Estense è visitabile venerdì 31 gennaio a orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso 6 euro a persona, compresa la mostra su Giovanni Antonio Cybei (www.gallerie-estensi.beniculturali.it).

I Musei civici, al terzo piano di Palazzo dei Musei, sono aperti a ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Visite guidate gratuite alle 10.30, 16.30 e 17,30. Si possono visitare gratuitamente le mostre in corso “Storie d’Egitto” e “Mezzo secolo nell’arte” (www.museicivici.modena.it).

A Palazzo Santa Margherita, corso Canalgrande 103, a cura di Fondazione Modena Arti Visive (www.fmav.org) sono visitabili la mostra “Bici Davvero!” al Museo della Figurina, e la mostra di Yal Bartana “Cast off” in Sala Grande; il Mata in via Manifattura Tabacchi 83, ospita la mostra “Kenro Izu. Requiem for Pompei”. Le mostre di Fmav il 31 aprono a orario continuato dalle 11 alle 19 a ingresso gratuito.

Ad Ago in largo S. Agostino (www.agomodena.it), il teatro Anatomico e la Farmacia storica aprono dalle 11 alle 19, la chiesa di Sant’Agostino dalle 9 alle 19.30. Ingresso gratuito ai luoghi e anche alla mostra “9 gennaio 1950”.

La chiesa di San Vincenzo in corso Canalgrande, venerdì 31 si può visitare senza pause dalle 8.30 alle 16.

Il Mef, Museo Enzo Ferrari a Modena e il Museo Ferrari a Maranello sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 18. Ingresso 17 euro per il Mef a Modena così come per Maranello o biglietto Ferrari Pass, 24 euro per i due musei (www.museiferrari.com).

La Casa Museo Luciano Pavarotti, in stradello Nava 6, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ingresso a 10 euro (www.casamuseolucianopavarotti.it).

L’Ufficio Iat (Informazioni e accoglienza turistica, tel. 059 2032660), piazza Grande 14 sotto i portici di Palazzo Comunale, è aperto tutti i giorni, venerdì 31 gennaio compreso, dalle 9 alle 18; domenica e festivi 9.30 – 18 (www.visitmodena.it).

VOLONTARI IN FIERA E ALLA CORRIDA

Venerdì 31 gennaio, per la festa del Patrono San Geminiano, non mancherà, tra il serpentone delle bancarelle e il percorso della Corrida, la partecipazione di gruppi e associazioni che collaborano al progetto volontari per la sicurezza coordinato dalla Polizia Locale.

I volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Narxis, delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle Guardie Ecologiche di Legambiente, oltre che dell’Associazione Europea Operatori di Polizia, svolgeranno servizi a piedi tra le bancarelle sia al mattino sia al pomeriggio e distribuiranno a chi va in fiera materiale informativo per la prevenzione di furti, truffe e raggiri.

I volontari di Vivere Sicuri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, invece, collaboreranno con gli operatori della Polizia Locale di Modena nei servizi di viabilità, per garantire il presidio delle aree interessate alla manifestazione podistica del pomeriggio, la tradizionale Corrida di San Geminiano, giunta alla sua quarantaseiesima edizione.