Basket, C Gold: Bmr in campo domani a Bertinoro

Bmr a caccia del tris nella quarta giornata di ritorno di serie C Gold, che vede i bianco-rosso-blu di scena domani alle 18,30 sul parquet del fanalino di coda Gaetano Scirea Basket Bertinoro. La squadra di Tassinari è reduce dal bel successo casalingo col Ferrara Basket 2018, che fa seguito a quello con Lugo, e punta a mantenere il secondo posto in coabitazione con Olimpia Castello e Bologna Basket 2016, attese da due trasferte insidiose con Medicina e la già citata Ferrara.

Bertinoro non sta attraversando un momento facile, come dimostrano le 10 sconfitte consecutive alle spalle, ma sul parquet di casa sa essere comunque molto pericolosa: il recente innesto della guardia Brighi (15 punti nel primo match con la maglia forlivese, nel ko 68-64 a Molinella) regala nuove opzioni a livello offensivo, affiancandosi al giovane play Rossi (16,3); sotto i tabelloni, invece, spicca il lungo Bracci (12,8), miglior marcatore dei suoi nel ko per 79-54 rimediato al PalaRegnani nel match d’andata, che vide Magni (21) e Sakalas (18) protagonisti.