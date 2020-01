Due furti in altrettanti bar, a Reggio Emilia e a Cadelbosco Sopra

Poco prima delle 2.00 di oggi 31 gennaio 2020 i carabinieri della stazione di Cavriago, allertati dall’attivazione dell’allarme, sono intervenuti in via Gramsci a Reggio Emilia per un furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, dopo aver forzato una finestra sul retro, erano entrati nei locali asportando, stando ai primi controlli ancora in fase di inventario, il fondo cassa.

Poco dopo le 5.30, invece, i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, allertati dal titolare che all’apertura si avvedeva del furto, sono intervenuti lungo via Gramsci a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, per un altro furto in un bar-tabaccheria. Qui ignoti ladri, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso del bar, sono entrati nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, varie stecche di sigarette, numerosi tagliandi della lotteria istantanea gratta e vinci e il danaro contenuto in una slot che veniva forzata.

Sui entrambi i casi i carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.