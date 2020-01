In occasione del Giorno della Memoria a Castellarano lo spettacolo teatrale “Hans”

L’Amministrazione comunale in occasione delle ricorrenze per il “Giorno della Memoria” organizza martedì 4 febbraio, alle ore 21 nel teatro parrocchiale S. G. Bosco a Castellarano, lo spettacolo teatrale “Hans”.

Si tratta di un libero adattamento del testo “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, scrittore, pittore e avvocato tedesco, di famiglia ebrea benestante. In scena sarà il personaggio di Hans adulto che ripercorrerà il racconto dell’amicizia e del confronto con Konradin. In particolare sono drammaturgicamente sottolineati i momenti dell’incontro tra la famiglia ebrea di Hans (il padre e la madre) e Konradin. Risaltano delicatezza e la profondità dei sentimenti dei personaggi, la tensione narrativa che induce a presagire fin dalle prime battute un epilogo drammatico senza alcuna anticipazione da parte dell’autore. Il dolore e la sofferenza dei personaggi, che rappresentano il dolore e la sofferenza dell’umanità, emergono senza che di essi se ne parli mai esplicitamente. Il dolore trapela dalle parole dell’autore che, nell’assenza di tono drammatico, non ne dà mai ostentazione.

Regia di Gabriele Tesauri. Con Domenico Ammendola, Filippo Bedeschi, Carolina Migli Bateson, Luca Cerri e alcuni studenti che hanno partecipato ai laboratori di formazione teatrale, organizzati nelle scuole dal Comune insieme a NoveTeatro e Istoreco, durante i quali sono stati trattati temi quali la Memoria storica, i totalitarismi, i diritti civili e il suffragio universale, l’emancipazione femminile.

Martedì 4 febbraio 2020, ore 21:00 – Oratorio S. G. Bosco, via Chiaviche, 1C

Ingresso gratuito