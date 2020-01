Hockey Pista, Serie A1: l’uBroker a Bassano per cercare la quarta vittoria del 2020

Un uBroker Scandiano con il vento in poppa si appresta ad affrontare la trasferta di Bassano sotto i migliori auspici. La squadra, che ha raggiunto un buono standard di rendimento, sabato 1 febbraio (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it) si reca sulla pista di Bassano del Grappa (Vicenza) per la sesta giornata di ritorno. Una giornata particolarmente spezzettata, dal punto di vista del calendario, con una partita in programma venerdì, tre sabato, due domenica e una mercoledì prossimo 5 gennaio. Scandiano però non vuole spezzare nulla, specialmente la serie positiva ingranata in questo 2020 e fatta di tre vittorie e un pareggio. Anzi, i tifosi si aspettano conferme, legate ai recenti miglioramenti fatti registrare fuori casa negli ultimi due mesi, con la vittoria di Sarzana (la prima e finora unica ottenuta fuori casa in stagione), la bella prestazione di Breganze e il successo cercato fino all’ultimo nel derby di Correggio. Senza dimenticare le belle prestazioni nella World Skate Europe Cup.

Con Samuele de Pietri influenzato e Nicolò Busani messo fuori causa da un problema agli adduttori, si è determinato un piccolo problema nel completare la panchina, da risolvere tenendo conto delle disponibilità dei giovani impegnati con le giovanili e la Serie B.

“Sì, in questo ultimo periodo – afferma il tecnico rossoblù Roberto Crudeli – siamo migliorati. Siamo più squadra, e posso dirmi maggiormente soddisfatto, rispetto alla prima parte di stagione, sia del lavoro svolto in allenamento che in partita. Credo che i ragazzi abbiano ancora un trenta per cento di margine di miglioramento, ma adesso vedo una squadra”.

In merito alla partita, Crudeli è chiaro: “Mi aspetto una prova convincente, una prestazione importante. Troveremo una squadra particolarmente insidiosa, che in casa fornisce in genere buone prove, vedi la recente vittoria con il Lodi. Sulla carta siamo superiori, ma bisogna poi sempre dare e fare il massimo”.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Le partite della sesta giornata di ritorno. Venerdì 31 gennaio: Viareggio-Forte dei Marmi. Sabato 1 febbraio: Monza-Lodi, Bassano-Scandiano, Sarzana-Follonica. Domenica 2 febbraio: Correggio-Valdagno, Trissino-Breganze. Mercoledì 5 febbraio: Montebello-Sandrigo.

Classifica: Forte dei Marmi 40, Lodi 40, Valdagno 33, Breganze 33, Trissino 32, Viareggio 29, Scandiano 29, Sarzana 24, Follonica 24, Correggio 17, Monza 16, Bassano 15, Montebello 11, Sandrigo 11.

Le partite della settima giornata di ritorno. Sabato 8 febbraio: Valdagno-Forte dei Marmi, Breganze-Monza, Scandiano-Trissino, Sandrigo-Bassano, Lodi-Sarzana. Domenica 9 febbraio: Correggio-Montebello. Mercoledì 12 febbraio: Follonica-Viareggio.