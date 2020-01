Una telecamera a tutela dell’area pedonale di Piazza San Domenico a Bologna

La piazza San Domenico, area pedonale purtroppo poco rispettata, trova finalmente una tecnologia più adeguata per salvaguardare il suo decoro e apprezzare al meglio il suo pregio architettonico, pur continuando a tutelare le importanti funzioni civili e religiose che insistono sull’area. In linea con gli indirizzi del nuovo Piano generale del traffico urbano (Pgtu), che vuole rafforzare i percorsi pedonali in centro storico dotandoli di supporti tecnologici aggiornati, l’attuale sistema di sosta a fittoni mobili è stato sostituito da una telecamera, che entrerà in funzione da lunedì 3 febbraio, dopo la fase di pre-esercizio. Nella piazza continueranno a transitare i titolari dei posti auto e del passo carraio di via Garofalo 1, con accesso dall’area pedonale, dotati di regolare contrassegno PA (Posto Auto), i veicoli di soccorso e di pubblica utilità e i mezzi delle forze di Polizia in servizio nell’attiguo Tribunale. L’ordinanza del traffico prevede la sospensione del telecontrollo in occasione della messa domenicale della sera (dalle 21.30 alle 23.30) e in alcune importanti cerimonie religiose, oltre che nelle serate in cui si svolgono “I Martedì di San Domenico”, come indicato nella segnaletica già installata. Altri veicoli di servizio e fornitura alla Basilica potranno essere di volta in volta autorizzati. Nella fase di pre-esercizio della telecamera, iniziata il 18 dicembre, sono stati informati gli utenti, anche grazie alla presenza della Polizia Locale.