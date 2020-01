Stagione 2020 del teatro “Spazio Reno” di Calderara: domenica in scena la tenera “Storia di un palloncino”

Quarto appuntamento, domenica 2 febbraio alle ore 17, per la rassegna teatrale di Calderara di Reno. Allo “Spazio Reno” di via Roma” andrà in scena un altro evento del cartellone dedicato ai bambini: si tratta di “Storia di un palloncino”, della Compagnia teatrale Stilema, di e con Silvano Antonelli.

È la storia di un Palloncino azzurro che, a differenza di altri, non riesce a fare a meno di scappare verso l’alto. Non lo fa apposta, ma mentre sta facendo una cosa i suoi pensieri volano a fantasticarne un’altra. Papà e mamma sono preoccupati e lo portano dal dottore, ma lui scappa anche da lì e vola in alto…

Attraverso il personaggio del Palloncino i bambini diventano protagonisti di una storia che parla della voglia di libertà, del senso di responsabilità e del filo che lega il mondo ideale dei desideri alla realtà di ciò che si riesce a realizzare.

Lo spettacolo, che è adatto a bambini dai 3 ai 6 anni, ha vinto il Biglietto d’oro per il Teatro AGIS–ETI nella stagione 2007/2008.

I biglietti per questo e gli altri eventi hanno il costo di 8 euro, 5 per bambini e over 65, mentre riduzioni (costo 7 euro) sono previste per i possessori di Younger Card e Carta Doc e i soci Coop Alleanza 3.0. Per info e prenotazioni si invita a contattare il teatro “Spazio Reno”: si può chiamare il numero 051.722700 o scrivere alla email teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it.