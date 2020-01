“Il giro della piazza”, domenica al Piccolo Teatro in Piazza di S. Ilario

Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 16:30 – presso il Piccolo Teatro in Piazza di S. Ilario D’Enza – Madame Rebiné “Il giro della piazza” di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri. Regia e drammaturgia Mario Gumina, scenografia Biro, costumi Cristian Levrini. Co-produzione Manicomics Teatro M.Hess Producteur.

Gentili signore e signori, buonasera e benvenuti al Giro della piazza. Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista tre promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito.

Circo, teatro, musica, clownerie, risate e sport: e tutto in una volta!

Ingresso unico € 5

Info: 3289071004 – info@teatrolattesa.it