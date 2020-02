Calcio: Serie A, Sassuolo-Roma 4-2

Il Sassuolo travolge la Roma in una partita perfetta. I neroverdi vanno a riposo addirittura con un vantaggio di tre reti. Un risultato prezioso per il Sassuolo quello dell’anticipo di stasera con punti pesanti in chiave salvezza. Per la Roma a rischio il quarto posto.

IL TABELLINO

Sassuolo-Roma 4-2

Marcatori: 7′ e 17′ Caputo (S), 26′ Djuricic (S), 55′ Dzeko (R), 73′ rig. Veretout (R), 74′ Boga (S)

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (87′ Magnani), Djuricic, Boga (82′ Magnanelli); Caputo (75′ Defrel).

A disp: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Muldur, Piccinini, Bourabia, Traore, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

ROMA: Pau Lopez; Santon (46′ Peres), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (80′ Villar), Cristante; Under (65′ Perez), Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp: Mirante, Fuzato, Cetin, Fazio, Ibanez, Kolarov, Pastore, Perotti, Kalinic.

All. Paulo Fonseca

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti: Schenone di Genova – Vecchi di Lamezia Terme

Quarto Ufficiale: Abbattista di Molfetta

VAR: Giacomelli di Trieste – Preti di Mantova

Ammoniti Cristante (R), Santon (R), Obiang (S), Kluivert (R), Spinazzola (R), Mancini (R). Espulso al 69′ Pellegrini (R) per doppia ammonizione.