Carpi: ufficio elettorale aperto per il rilascio di nuove tessere elettorali

Controllare la tessera elettorale e chiederne per tempo una nuova se sono finiti gli spazi: è l’invito del Comune di Carpi, in vista del referendum confermativo che si terrà domenica 29 marzo.

Per questo tipo di esigenza, cioè se sulla tessera è esaurito lo spazio per i timbri, l’Ufficio elettorale è aperto fin d’ora tutti i giovedì, dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 14:45 alle 17:45, dunque non conviene attendere gli ultimi giorni prima del voto.

L’Ufficio si trova in via Manicardi 39: l’ingresso è lungo lo stradello di servizio, situato alla fine dello stabile della via stessa (seguire la segnaletica esposta).

Per informazioni: tel. 059649572/4