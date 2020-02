Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 9 febbraio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore occidentale della regione, con possibili deboli precipitazioni sulle aree di crinale dal pomeriggio, nevose solo sulle cime più alte; inizialmente poco nuvoloso sul resto del territorio con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra -1 e 1 gradi nei capoluoghi emiliani, localmente inferiori nelle aree rurali con possibili deboli gelate, e 1-2 gradi sul settore costiero. Massime stazionarie o in lieve aumento, più sensibile sulla Romagna, con valori tra 9 e 10 gradi sulla pianura occidentali, 11-13 gradi su quella centro-orientale. Venti: deboli di direzione variabile sulla pianura centro-occidentale, in rotazione da sud-ovest nella seconda parte della giornata su quella centro-orientale. Deboli-moderati sud-occidentali su rilievi e mare con possibili rinforzi dalla sera/notte. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)