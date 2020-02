Carnevale 2020: una festa della Fantasia

A Casalgrande il Carnevale 2020 si fa in tre per divertire grandi e piccini: un vero Carnevale della Fantasia, tra coriandoli, maschere e storie che proietteranno i bambini alla scoperta di mondi fiabeschi e divertenti. Si parte domenica 16 febbraio a Salvaterra dalle ore 15 con Magia, bolle, coriandoli e stand gastronomici: ospite speciale Olaf dal Regno della Fantasia con i suoi amici, tante storie e sorprese per grandi e piccini, insieme a Simone e il suo staff. Una giornata organizzata dall’Amministrazione comunale con Salvaterra Eventi 2.0.

Domenica 23 febbraio, sarà Carnevale tutto il giorno in centro a Casalgrande, con una atmosfera disneyana. In contemporanea con il mercato straordinario, animazione a cura del gruppo ‘I Naderi’, Ludobus Iogiocovunque, il Triciclo Grillo, Giostrina per bambini, Truccabimbi e le mascotte di Walt Disney: Minnie, Topolino, Paperino, Pippo, Paperina, pronti a fare selfie gratuiti con i bambini. Alle 16 Pane e Nutella per tutti i bambini. In collaborazione tra Amministrazione comunale, Pro Loco, Com.Re, Conad, Alpini, Ema.

Alle 16.30 di Domenica 23, terza tappa del Carnevale Casalgrandese alla biblioteca Sognalibro con letture, canzoni, suoni per bambini dai 4 agli 8 anni: perchè ’Carnevale non è un coriandolo, è una stella filante di musiche e parole’.