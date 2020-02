Concerto di Mikhail Pletnev domenica al teatro Comunale di Carpi

Il pianista russo Mikhail Pletnev sarà il protagonista del concerto in calendario domenica 16 febbraio al Teatro Comunale, per la stagione di musica classica 2019-2020. In programma brani di Schubert e Tchaikovsky.

Pletnev, uno dei più acclamati pianisti contemporanei, è considerato « un ricercatissimo direttore d’orchestra, un grande compositore e un artista che sfida qualsiasi classificazione convenzionale. »

Nato nel 1957 ad Arcangelo (Arkhangelsk) in Russia, nel 1978 ha vinto il primo premio e la medaglia d’oro alla sesta edizione del Concorso Internazionale Tchaikovsky. Da allora si è esibito come solista con tutte le orchestre e i direttori più rinomati al mondo.

Nel 1990 Pletnev, grazie all’assenso dell’allora Presidente sovietico Michail Gorbacev, ha fondato la Russian National Orchestra (RNO), la prima orchestra russa non governativa e finanziata privatamente, che ogni anno tiene tournée in Europa, Stati Uniti ed Asia.

Dal 1993 registra per Deutsche Grammophon, e i suoi dischi sono stati più volte candidati ai Grammy Awards – premio che ha vinto nel 2005 come compositore, attività per la quale è altrettanto stimato. Fra gli altri riconoscimenti pubblici, nel 2007 ha ricevuto un Premio Presidenziale e un Ordine « per i servizi resi alla patria. »

Al Comunale di Carpi eseguirà le Sonate D 537 e D 664 di Franz Schubert, e le Stagioni op. 37a di Petr Ilic Tchaikovsky.

Il concerto avrà inizio alle ore 17:00. Informazioni: “InCarpi”, cortile d’onore di Palazzo Pio, Piazza Martiri, 64; incarpi@carpidiem.it da martedì a domenica ore 10-18 (il servizio biglietteria termina alle 17;30).