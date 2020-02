Pattinaggio UISP: lo scorso weekend il Campionato provinciale di Reggio e Montecchio

Sabato 8 Febbraio al Palahockey “G. Fanticini” di Reggio Emilia si sono svolti gli Obbligatori del Campionato Provinciale Uisp di Pattinaggio, competizione che ha visto gareggiare 48 atleti delle società Polisportiva Arena, Bagnolo S.C., G.S. Budriese, U.S La Torre e A.P.D. Il Traghettino, suddivisi in varie categorie. Hanno trionfato la Polisportiva Arena con 6 podi e la G.S. Budriese con 4 podi su 17 totali.

Domenica 9 Febbraio, invece, 90 atleti si sono confrontati nella gara di Formula F1, F2 e F3 al Palazzetto dello Sport di Montecchio Emilia. Alla competizione hanno partecipato, oltre alle società del giorno precedente, anche la Reggiana Pattinaggio, la Vanguard Skating, la G.S. Ariolas, la Gualtieri 2000, la New Life Skating, l’Astra Skate Val d’Enza e la U.S.D. Ramiseto. I pattinatori sono stati giudicati da una competente giuria tecnica e sostenuti da un pubblico di centinaia tra amici e genitori. In questa gara la Bagnolo S.C. si è trovata al primo posto per ben 7 volte su 13.