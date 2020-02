Ignoti ladri tentano, senza riuscirci, di asportare tre slot da un bar a Cavriago

Oggi poco dopo le 2:00 i carabinieri della stazione di Cavriago, allertati da un passante, sono intervenuti in via Paterlini in paese per curare un sopralluogo di furto all’interno di un bar. I ignoti ladri, infatti, utilizzando un tombino avevano infranto la vetrata e una volta all’interno del bar avevano tentato di asportare, senza riuscirci, tre slot. Sono in corso le verifiche per stabilire eventuali ammanchi. I danni cagionati per la perpetrazione del furto ed eventuale refurtiva sono in corso di esatta stima.