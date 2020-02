Patrick George Zaki, dichiarazione congiunta del Sindaco Merola e del Rettore dell’Università Ubertini

Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, e il Rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, apprezzano e sostengono l’iniziativa del Consiglio studentesco per una manifestazione di solidarietà a Patrick George Zaki, lo studente arrestato in Egitto. Il Sindaco e il Rettore invitano tutte e tutti a camminare insieme per chiedere con fermezza il rispetto dei diritti umani e il rilascio di una persona innocente.

“Avrà un forte valore ritrovarci sotto al Gonfalone del Comune di Bologna – afferma il Sindaco – su cui è impressa una sola parola: Libertà”.