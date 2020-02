Assalto con esplosione a bancomat di Castel Guelfo

I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno avviato le indagini per

risalire agli autori di un furto aggravato commesso questa notte ai danni

dello sportello bancomat della Banca di Imola, filiale di Poggio Piccolo,

situata in via San Carlo a Castel Guelfo.

Da una prima ricostruzione dei fatti, eseguita con l’ausilio dei Carabinieri della Sezione

Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna, intervenuti

per i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose,

i malviventi si sarebbero impossessati del denaro contenuto nel dispositivo

che è stato squarciato da un’esplosione provocata da un ordigno artigianale.