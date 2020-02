Provvedimento di custodia cautelare in carcere per tre rapinatori

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano (BO), hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a carico di tre italiani, ritenuti responsabili di tre rapine, perpetrate a maggio 2019 ai danni di alcuni supermercati della provincia di Bologna.

I tre malviventi sono stati accusati anche del furto e della ricettazione di due autovetture utilizzate per commettere le azioni delittuose. Durante l’attività investigativa, altri due italiani sono stati denunciati per i medesimi reati. Le indagini, sviluppate dai militari e coordinate dal Procuratore della Repubblica di Bologna, Dott. Giuseppe Amato e dal Sostituto Procuratore, Dott. Domenico Ambrosino, hanno permesso di ricondurre agli indagati le rapine commesse ai danni dei seguenti supermercati: Conad di Argelato (BO) – 07/05/2019, Dpiù di Zola Predosa (BO) – 18/05/2019 e Discount Ecu di Sasso Marconi (BO) – 21/05/2019.

Le vetture utilizzate dai malviventi per commettere le rapine, due Fiat Uno, erano state rubate a Ferrara e a Bologna in un periodo precedente ai colpi. I provvedimenti odierni si ricollegano agli arresti del 5 giugno 2019 quando, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e del Nucleo Investigativo di Rovigo, impedirono a tre malviventi, tra cui uno dei destinatari della misura, di rapinare un addetto al ritiro del denaro presso alcuni bar situati tra Funo di Argelato, Argelato (BO) e San Giorgio di Piano (BO).