Il 20 febbraio a Reggio Emilia la premiazione dei cittadini che hanno partecipato alla prima fase del progetto Move on green

Si è conclusa, con la partecipazione di 423 persone, la maggior parte tra i 40 e i 50 anni, la prima fase del progetto “Move on green”, avviato lo scorso novembre, per la costituzione di un gruppo permanente di ascolto composto da cittadini con cui l’Amministrazione comunale e, in particolare, l’assessorato a Sostenibilità e Ambiente, si confronterà sui temi della mobilità sostenibile in città, come previsto anche da Piano urbano della Mobilità sostenibile (Pums).

E mentre si lavora alle prossime fasi del progetto, alle quali potranno partecipare sia i cittadini già iscritti al progetto sia coloro che vorranno aderire nei prossimi mesi, il Comune di Reggio Emilia, grazie alla collaborazione dei commercianti, premia 99 dei partecipanti, estratti a sorte fra coloro che hanno completato la prima fase di attività. I premi consistono in buoni sconto o spesa, gentilmente offerti dai negozi Nico di via Farini e Manhattan di via Guido da Castello.

Alla premiazione – giovedì 20 febbraio alle ore 16.30 nella sala conferenze di palazzo Renata Fonte (ex tribunale – primo piano), in via Emilia San Pietro 12, interviene l’assessora alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini.