L’addetto militare del Brasile a Gaggio Montano per ricordare i caduti di Monte Castello nel 75° anniversario

L’addetto militare del Brasile a Gaggio Montano per ricordare i caduti di...

Una battaglia che per il Brasile ha un valore fondamentale perché rappresenta uno dei primi impegni militari delle truppe brasiliane all’estero, in rappresentanza di una nazione unita. Il 19 febbraio 1945 infatti la Forza di Spedizione Brasiliana (FEB) conquistò Monte Castello, una collina strategica (887 metri) sulla Linea Gotica, passaggio essenziale nella guerra di liberazione che alcuni mesi dopo avrebbe portato alla sconfitta delle truppe naziste. Per le truppe brasiliane fu un riscatto, una straordinaria prova di orgoglio e coraggio dopo le numerose perdite subite contro i tedeschi negli assalti del 29 novembre e 12 dicembre 1944.

La cerimonia si terrà nella località Guanella, nei pressi del monumento voluto e realizzato dallo stato brasiliano e realizzato dalla scultrice Mary Vieira nella zona dove maggiore fu il sacrificio dei “pracinhas” (soldatini) carioca.

Alle 10,30 si terrà l’alza bandiera con la deposizione della corona e gli onori ai caduti. A seguire sono previsti i discorsi delle autorità, tra cui la sindaca di Gaggio Montano Elisabetta Tanari, che nell’invito rivolto alla cittadinanza sottolinea come la cerimonia sia pensata in memoria «dell’antico legame che ha unito i militari del Brasile ai nostri combattenti, con l’obiettivo di proseguire nel proficuo dialogo che ha incrementato negli anni la nostra amicizia».

È previsto l’intervento dei ragazzi della scuola secondaria di Gaggio Montano. Alle 11.45 sarà celebrata la Messa nella Chiesa Parrocchiale di Bombiana. Conclusione alle 12,45 con una breve cerimonia commemorativa in memoria dei 17 eroi brasiliani caduti nell’area.