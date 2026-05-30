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Dal 5 al 7 giugno torna per la terza edizione, con un nome tutto nuovo, l’Avis Sound & Food Festival. Non più solo Avis Cross, ma un progetto ancora più ambizioso: tre giorni di buona musica, buon cibo, sport, convivialità, passioni viscerali e solidarietà. I promotori sono la Società Sportiva Arena Cross di Carpi e Avis Comunale Carpi

L’evento sarà presso l’Arena Cross di Carpi in via Guastalla, un’enorme area verde dotata di strutture al coperto, ampio parcheggio e tutti i servizi.

Saranno tre giorni intensi. Si comincia venerdì 5 con il concorso di rock band riservato ai giovanissimi.

Sabato 6 i esibiranno The Hot Rods e ci sarà l’esibizione di scintillanti Vespe organizzata assieme al Vespa Club Carpi.

Domenica 7 si comincia alle ore 9 con “Walking Cross”, una camminata aperta a tutti organizzata assieme a Mondo Nordic Walking. La camminata si svolgerà sull’impegnativo, ma divertente, circuito di Motocross e sarà curioso affrontare a piedi le collinette di solito scavalcate dalle moto. Non servono i bastoncini da Nordic. Dopo ci sarà una prova di Nordic Walking con cuffie per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Seguirà l’esibizione di trattori storici di Vintage Tractors Carpi e il pranzo tutti assieme.

Domenica sera la tre giorni si chiude con la cena “Il motore del cuore” ispirata e dedicata alla memoria di Giorgio Grillenzoni a sostegno del progetto IN_CAMPUS.

Venerdì e sabato sera si potrà scegliere tra le proposte della pizzeria, la carne alla griglia e il menù tradizionale. Domenica sia a pranzo che a cena il menù è fisso. Tutti gli eventi sono a ingresso libero tranne la camminata Nordic.

Sono tutti invitati a partecipare, non serve la prenotazione – tranne che per la cena della domenica e per il Nordic.

Per aggiornamenti e informazioni, oltre alle pagine social di Arena Cross Carpi, Avis Carpi e Avis Carpi eventi è possibile telefonare al 3666037515