<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Ieri mattina, una cinquantina di alunni delle classi 3ª A, B e C della Scuola Primaria “Manfredo Fanti” di Carpi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno fatto visita alla caserma di via Carlo Sigonio, sede della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Carpi.

Accolti dal Comandante del Compagnia e dal Vice Comandante della Stazione, gli studenti hanno potuto vedere da vicino gli ambienti in cui, ogni giorno, si svolge l’attività dell’Arma, osservando il lavoro quotidiano dei militari impegnati nel presidio del territorio e nella tutela della comunità.

Particolare entusiasmo ha suscitato la possibilità di vedere e toccare con mano i mezzi e i materiali in dotazione, salendo a bordo della Alfa Romeo Giulia dell’Aliquota Radiomobile, attivando sirene, lampeggianti e provando l’altoparlante di servizio.

Gli alunni hanno inoltre assistito a una dimostrazione pratica delle attività di fotosegnalamento e acquisizione delle impronte digitali, osservando anche le tecniche di evidenziazione delle impronte latenti illustrate da un militare specializzato in criminalistica.

La visita si è conclusa con le foto di rito e con la lettura, da parte degli stessi studenti, di un documento di ringraziamento preparato per l’occasione, consegnato ai Carabinieri come segno di apprezzamento per l’esperienza formativa vissuta e per l’attività svolta.

L’iniziativa rientra nelle attività di educazione alla legalità e testimonia l’impegno dell’Arma nel mantenere un rapporto di vicinanza con le scuole e con i più giovani, favorendo la conoscenza del ruolo istituzionale dei Carabinieri e dei valori di cittadinanza responsabile.