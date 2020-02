Sequestro di hascisc al parco del Popolo a Reggio Emilia: era nascosto sotto un cespuglio

Grazie ai controlli messi in campo nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia accompagnati dal cane poliziotto Victor, nella tarda mattinata di mercoledì 19 febbraio, hanno ritrovato all’interno del parco del Popolo un involucro di hascisc del peso di un etto e trenta grammi.

Poco dopo le 11.30 di ieri, gli agenti hanno ispezionato il Parco del Popolo per verificare l’eventuale presenza di persone sospette nei pressi delle scuole di via Nobili. Proprio percorrendo la strada del parco che corre parallela a via Nobili, poco prima dei bagni pubblici, il fiuto di Victor ha segnalato la presenza di un pacco sospetto nascosto ai piedi di un cespuglio. Tolto il fogliame che ricopriva l’involucro, gli agenti hanno individuato un “panetto” di stupefacente, rivelato poi essere hascisc. La sostanza è stata posta sotto sequestro per il proseguo delle indagine per individuare l’autore del reato.